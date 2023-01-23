『中古アニメBlu-ray Disc 人間不信の冒険者たちが世界を救うようです Blu-ray BOX 下巻【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 18時 35分に出品され03月21日 18時 35分に終了予定です。即決価格は8,036円に設定されています。現在358件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 FFXN-9004

制作:GEEKTOYS 制作協力:アニメーションスタジオ・セブン 監督・シリーズ構成:いまざきいつき 原作:富士伸太 キャラクター原案:黒井ススム キャラクターデザイン・総作画監督:長尾浩生 美術監督:SeoJungho 美術設定:中原英統 色彩設計:近藤直登 助監督・撮影監督・編集:堀川和人 音響監督:納谷僚介 音楽:高橋諒/宝野聡史/藤井亮太 声の出演:小林裕介/渡部紗弓/菊池紗矢香/土岐隼一/小松未可子/石原夏織