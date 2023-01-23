『Viking コンパスネックレス スターリングシルバー アワビ貝殻 月 コンパスジュエリー 女性用 北欧 ベジヴィシル ペンダント 北欧異教徒へのギフ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 03時 08分に出品され03月26日 03時 08分に終了予定です。即決価格は8,036円に設定されています。現在644件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|商品名
|Viking コンパスネックレス スターリングシルバー アワビ貝殻 月 コンパスジュエリー 女性用 北欧 ベジヴィシル ペンダント 北欧異教徒へのギフト
|ブランド名
|URONE
|商品コメント
| ?? Vegvisir、Norse コンパスはウェイファインダーを意味し、持ち主が荒い人生の旅を案内し、家に帰る道を見せて嵐から守るのに役立ちます。 ムーンコンパスネックレスは、夢のように旅を楽しみ、目標に到達します。
?? 素材:925スターリングシルバー+酸化プロセス、ヴィンテージ、クラシック。クリスタルの装飾、ファッション、エレガント。鉛フリー、ニッケルフリー、低刺激性、敏感肌の方にも安全。
?? サイズ:クリスタルコンパスペンダント:1.2×0.8インチ。 チェーンの長さ:18インチ+2インチの延長チェーン。 包装:ネックレス×1、研磨布×1、絶妙なホワイトギフトボックス×1。
?? ギフトラッピング: Viking コンパスジュエリーにはチャームギフトボックスが付属しており、誕生日、祝い、感謝祭、母の日、クリスマス、女性、男性、親友、奥様、恋人、祖母、母などへのギフトに最適です。
?? ご満足いただけるサービス:当社は100%の顧客満足を目指しています。 高品質のジュエリーと最高のカスタマーサービスを提供できることを嬉しく思います。ムーンネックレスに問題がある場合、お気軽にお問い合わせください。
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商品カテゴリ
商品コード
YS0000043040127180
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落札価格8036円
644 入札履歴
終了
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