『Playz Ridiculous Inventions Science Kits for Kids ー Energy， Electricity & M【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月30日 02時 52分に出品され03月30日 02時 52分に終了予定です。即決価格は8,036円に設定されています。現在722件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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|商品名
|Playz Ridiculous Inventions Science Kits for Kids ー Energy， Electricity & Magnetic Experiments Set ー Build Electric Circuits， Motors， Telegraphic Messages， Robotics， Compasses， Switches， and much more
|ブランド名
|Playz
|商品コメント
|Playz Ridiculous Inventions Science Kits for Kids ー Energy， Electricity & Magnetic Experiments Set ー Build Electric Circuits， Motors， Telegraphic Messages， Robotics， Compasses， Switches， and much more
商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
617689940185
商品コード
YS0000028730990382
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落札価格8036円
722 入札履歴
終了
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