『LOOBANI Dog Grass Pee Pads， Arificial Grass Patch for Potty Tray， Fake Grass Tuf for Dogs to Pee On， Indoor Pee Grass for Dog ...1 [並行輸入品]【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月13日 16時 05分に出品され04月13日 16時 05分に終了予定です。即決価格は8,036円に設定されています。現在726件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品名：LOOBANI Dog Grass Pee Pads， Arificial Grass Patch for Potty Tray， Fake Grass Tuf for Dogs to Pee On， Indoor Pee Grass for Dog Potty， Dog Grass Outdoor Use- Set of 2(18" x 23") 翻訳：LOOBANI 犬用草おしっこパッド トイレトレイ用の人工芝パッチ 犬がおしっこをするためのフェイクグラスタフ 犬用トイレ用屋内おしっこ草 犬用草 屋外用 2個セット (18インチ x 23インチ) REPLACEMENT SET: Small patch 18x23 inches compatible for 20x25 inches Puppy Potty Trainer tray. You will get 2 packs a set. It is convenient for you to wash one while the other is available for use.RAPID FLOW DRAINAGE: Constructed with a highly-drainable backing material to maximize draining capacity， with drainage holes to help urine and clear water wee away quickly， and the porous grass avoids wet paws after the dog use- Avoid any mess for potty time.