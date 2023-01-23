『Cat Houses for Outdoor Cats， Outdoor Cat House for Winter， Weatherproof Warm and Insulated Cat House with Transparent Curta... 1 [並行輸入品]【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 03時 03分に出品され03月16日 03時 03分に終了予定です。即決価格は8,036円に設定されています。現在262件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
商品名：Cat Houses for Outdoor Cats， Outdoor Cat House for Winter， Weatherproof Warm and Insulated Cat House with Transparent Curtain Pet House， Stray Cats Shelter (Shabby Chic， Large-Houses) 翻訳：屋外猫用キャットハウス、冬用屋外キャットハウス、透明カーテン付き耐候性暖かい断熱キャットハウスペットハウス、野良猫シェルター（シャビーシック、大型ハウス） *Outdoor pet shelter*: There are many stray cats and dogs living outdoors. They may come to your home or garden to give them a little warmth. Feral cat houses for outdoor cats， outdoor cat shelter for winter can also be used as Outdoor Small Dog House， feral cat house， rabbit bed， Small chicken coop， etc.*High-Quality Material*: Made of high-quality PVC-coated waterproof Oxford cloth， with sponge lining， plush material inside， warm， The external waterproof structure allows to be placed anywhere giving cats warm home.
Gaorui（ガオルイ)大きいペットテント折りたたみ式猫テント携帯用大型ワンタッチポップアップ屋内屋外用・幅180×奥行160×高さ91cm
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¥ 8030
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落札価格8036円
262 入札履歴
終了
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