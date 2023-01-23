『KATO Nゲージ E7系 北陸新幹線 基本 3両セット 10-1221 鉄道模型 電車【お歳暮】』はヤフオクでから04月16日 21時 43分に出品され04月16日 21時 43分に終了予定です。即決価格は8,036円に設定されています。現在164件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

KATO Nゲージ E7系 北陸新幹線 基本 3両セット 10-1221 鉄道模型 電車



【商品説明】

・JR東日本商品化許諾済

・対象年齢 :8歳から

・対象性別 :男の子



【サイズ】

高さ : 3.60 cm

横幅 : 20.30 cm

奥行 : 20.60 cm

重量 : 290.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。