『KATO Nゲージ E7系 北陸新幹線 基本 3両セット 10-1221 鉄道模型 電車【お歳暮】』はヤフオクでから04月16日 21時 43分に出品され04月16日 21時 43分に終了予定です。即決価格は8,036円に設定されています。現在164件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
KATO Nゲージ E7系 北陸新幹線 基本 3両セット 10-1221 鉄道模型 電車
【商品説明】
・JR東日本商品化許諾済
・対象年齢 :8歳から
・対象性別 :男の子
【サイズ】
高さ : 3.60 cm
横幅 : 20.30 cm
奥行 : 20.60 cm
重量 : 290.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8036円
164 入札履歴
終了
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