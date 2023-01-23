『Galaxy Cat Printed School Backpack Lightweight Shoulder Bag for Teen Girls【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 09時 55分に出品され03月27日 09時 55分に終了予定です。即決価格は8,036円に設定されています。現在154件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|商品名
|Galaxy Cat Printed School Backpack Lightweight Shoulder Bag for Teen Girls Blue
|ブランド名
|商品コメント
|Approx Dimensions: Height 48cm/18.9 Length 31cm/12.2 Thickness 15cm/5.9; Capacity: 22L (medium capacity)， compatible for laptop. br Two-way zipper， multi-functional partition， left and right side of the pockets ， can be placed keys or mobile phone and other small pieces of goods. br With several pockets within the main compartment， which can carry all of your necessities around you. br Application: travel， hiking， school bag， shopping， placing laptop， ipad etc，great for casual day use and for students going to school & college. br Great for casual day use and for students going to school & college. Fashionable and super cool. Perfect gift for you and your friend.
商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
6496770647554
商品コード
YS0000040437596196
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落札価格8036円
154 入札履歴
終了
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