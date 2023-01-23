『エイソス レディース サンダル シューズ ASOS DESIGN Fiction woven vamp flat sandal in off white【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月05日 23時 35分に出品され04月05日 23時 35分に終了予定です。即決価格は8,036円に設定されています。現在445件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
レディース参考シューズサイズ
EU | US | JP
34 | 4 | 21cm
35 | 5 | 22cm
36 | 6 | 23cm
37 | 7 | 24cm
38 | 8 | 25cm
39 | 9 | 26cm
ブランド・商品・デザインによって大きな差異がある場合があります。
あくまで平均的なサイズ表ですので「目安」として参考にしてください。
海外サイズにつき、ワンサイズ小さめがおすすめとなります。
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落札価格8036円
445 入札履歴
終了
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