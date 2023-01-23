『エイソス レディース サンダル シューズ ASOS DESIGN Fiction woven vamp flat sandal in off white【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月05日 23時 35分に出品され04月05日 23時 35分に終了予定です。即決価格は8,036円に設定されています。現在445件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 レディース参考シューズサイズ

EU | US | JP

34 | 4 | 21cm

35 | 5 | 22cm

36 | 6 | 23cm

37 | 7 | 24cm

38 | 8 | 25cm

39 | 9 | 26cm



ブランド・商品・デザインによって大きな差異がある場合があります。

あくまで平均的なサイズ表ですので「目安」として参考にしてください。

海外サイズにつき、ワンサイズ小さめがおすすめとなります。



商品は海外よりお取り寄せの商品となりますので、お届けまで10日-14日前後お時間頂いております。

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