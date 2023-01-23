『リクレイム ヴィンテージ レディース ワンピース トップス Reclaimed Vintage Inspired lace mini corset dress in cream【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月20日 22時 35分に出品され03月20日 22時 35分に終了予定です。即決価格は8,036円に設定されています。現在956件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
トップスサイズ
・US0-UK4-XXS ［バスト78cm/ウエスト60cm/ヒップ84cm］
・US2-UK6-XS ［バスト80，5cm/ウエスト62，5cm/ヒップ86，5cm］
・US4-UK8-S［バスト83cm/ウエスト65cm/ヒップ89cm］
・US6-UK10-M ［バスト88cm/ウエスト70cm/ヒップ94cm］
・US8-UK12-L ［バスト93cm/ウエスト75cm/ヒップ99cm］
・US10-UK14-XL ［バスト98cm/ウエスト80cm/ヒップ104cm］
・US12-UK16-XXL ［バスト103cm/ウエスト85cm/ヒップ109cm］
・US14-UK18-XXXL ［バスト108cm/ウエスト90cm/ヒップ114cm］
ブランド・商品・デザインによって大きな差異がある場合があります。
あくまで平均的なサイズ表ですので「目安」として参考にしてください。
海外サイズにつき、ワンサイズ小さめがおすすめとなります。
商品は海外よりお取り寄せの商品となりますので、お届けまで10日-14日前後お時間頂いております。
お届けの商品は1枚目のお写真となります。色展開がある場合、2枚目以降は参考画像となる場合がございます。
只今、すべて商品につきまして、期間限定で送料無料となります。
ヴェロモーダ レディース ワンピース トップス Vero Moda midi dress with shirred straps in pastel floral
¥ 8036
ヴェロモーダ レディース ワンピース トップス Vero Moda cami mini dress with tie back in red floral print
¥ 8036
エイソス レディース ワンピース トップス ASOS DESIGN Curve textured long sleeve mini wrap dress with crochet trim in black
¥ 8036
エイソス レディース ワンピース トップス ASOS DESIGN super soft turned cuff roll neck mini sweater dress in camel
¥ 8036
エイソス レディース ワンピース トップス ASOS DESIGN Curve super soft wrap sweater dress with belt in black
¥ 8036
ミスセルフフリッジ レディース ワンピース トップス Miss Selfridge satin halter wide leg jumpsuit in hot pink
¥ 8036
エイソス レディース ワンピース トップス ASOS DESIGN cut out back detail satin midi dress in floral jacquard
¥ 8036
アズユー レディース ワンピース トップス ASYOU oversized shirt dress in white
¥ 8036
ナーナー レディース ワンピース トップス NaaNaa satin cowl neck midi dress in cobalt blue
¥ 8036
アズユー レディース ワンピース トップス ASYOU exposed seam asymmetric glitter mesh dress in abstract zebra print
¥ 8036
エイソス レディース ワンピース トップス ASOS DESIGN cowl neck corset detail maxi dress in mono bold floral
¥ 8036
ピーシーズ レディース ワンピース トップス Pieces recycled blend tie back tiered maxi dress in orange
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ピーシーズ レディース ワンピース トップス Pieces wrap frill mini dress in hot pink
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エイソス レディース ワンピース トップス ASOS DESIGN textured short sleeve mini wrap dress in gray
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エイソス レディース ワンピース トップス ASOS DESIGN tuck sleeve mini shirt dress in marble print
¥ 8036
フェム リュクス レディース ワンピース トップス Femme Luxe off shoulder ruched detail long sleeve mini body-conscious dress in chocolate
¥ 8036
オンリー レディース ワンピース トップス Only tie back midi dress in white and pink floral
¥ 8036
リバーアイランド レディース ワンピース トップス River Island halter neck mini dress in light blue
¥ 8036
落札価格8036円
956 入札履歴
終了
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