『オンリー レディース ニット・セーター アウター Only roll neck sweater in stone【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月02日 06時 37分に出品され04月02日 06時 37分に終了予定です。即決価格は8,036円に設定されています。現在241件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
トップスサイズ
・US0-UK4-XXS ［バスト78cm/ウエスト60cm/ヒップ84cm］
・US2-UK6-XS ［バスト80，5cm/ウエスト62，5cm/ヒップ86，5cm］
・US4-UK8-S［バスト83cm/ウエスト65cm/ヒップ89cm］
・US6-UK10-M ［バスト88cm/ウエスト70cm/ヒップ94cm］
・US8-UK12-L ［バスト93cm/ウエスト75cm/ヒップ99cm］
・US10-UK14-XL ［バスト98cm/ウエスト80cm/ヒップ104cm］
・US12-UK16-XXL ［バスト103cm/ウエスト85cm/ヒップ109cm］
・US14-UK18-XXXL ［バスト108cm/ウエスト90cm/ヒップ114cm］
ブランド・商品・デザインによって大きな差異がある場合があります。
あくまで平均的なサイズ表ですので「目安」として参考にしてください。
海外サイズにつき、ワンサイズ小さめがおすすめとなります。
商品は海外よりお取り寄せの商品となりますので、お届けまで10日-14日前後お時間頂いております。
お届けの商品は1枚目のお写真となります。色展開がある場合、2枚目以降は参考画像となる場合がございます。
只今、すべて商品につきまして、期間限定で送料無料となります。
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¥ 8036
エイソス レディース シャツ トップス ASOS DESIGN Going Out off shoulder top with bow front in pink
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デイジーストリート レディース パーカー・スウェット アウター Daisy Street Plus relaxed sweatshirt with Los Angeles print in pink
¥ 8036
ナイキ レディース シャツ トップス Nike Training One Dri-FIT Elastika standard fit tank top in lilac
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エイソス レディース シャツ トップス ASOS DESIGN blouse with raw ruffle edge & volume sleeves in blue paisley print
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落札価格8036円
241 入札履歴
終了
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