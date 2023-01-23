オンリー レディース ニット・セーター アウター Only roll neck sweater in stone【2025年度カレンダ】

商品情報

トップスサイズ

・US0-UK4-XXS ［バスト78cm/ウエスト60cm/ヒップ84cm］

・US2-UK6-XS ［バスト80，5cm/ウエスト62，5cm/ヒップ86，5cm］

・US4-UK8-S［バスト83cm/ウエスト65cm/ヒップ89cm］

・US6-UK10-M ［バスト88cm/ウエスト70cm/ヒップ94cm］

・US8-UK12-L ［バスト93cm/ウエスト75cm/ヒップ99cm］

・US10-UK14-XL ［バスト98cm/ウエスト80cm/ヒップ104cm］

・US12-UK16-XXL ［バスト103cm/ウエスト85cm/ヒップ109cm］

・US14-UK18-XXXL ［バスト108cm/ウエスト90cm/ヒップ114cm］

ブランド・商品・デザインによって大きな差異がある場合があります。

あくまで平均的なサイズ表ですので「目安」として参考にしてください。

海外サイズにつき、ワンサイズ小さめがおすすめとなります。



商品は海外よりお取り寄せの商品となりますので、お届けまで10日-14日前後お時間頂いております。

お届けの商品は1枚目のお写真となります。色展開がある場合、2枚目以降は参考画像となる場合がございます。

只今、すべて商品につきまして、期間限定で送料無料となります。