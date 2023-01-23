『Arena mens Men Uv Protection Long Sleeve Allover Rash Guard Shirt， White-gr【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月08日 14時 02分に出品され04月08日 14時 02分に終了予定です。即決価格は8,036円に設定されています。現在737件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|商品名
|Arena mens Men Uv Protection Long Sleeve Allover Rash Guard Shirt， White-gray Multi， Medium US
|ブランド名
|商品コメント
| Functional UV protection long sleeve shirt for men
Offers UPF40+ UV protection
Extremely comfortable， quick-drying fabric
Ideal for swimming and other activities at the pool， at the beach and in the sun
Part of arenas exclusive beachwear collection (80% Polyamide， 20% Elastane)
商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
3468336733851
商品コード
YS0000045439178891
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落札価格8036円
737 入札履歴
終了
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