『Arena mens Men Uv Protection Long Sleeve Allover Rash Guard Shirt， White-gr【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月08日 14時 02分に出品され04月08日 14時 02分に終了予定です。即決価格は8,036円に設定されています。現在737件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 商品名 Arena mens Men Uv Protection Long Sleeve Allover Rash Guard Shirt， White-gray Multi， Medium US ブランド名 商品コメント Functional UV protection long sleeve shirt for men

Offers UPF40+ UV protection

Extremely comfortable， quick-drying fabric

Ideal for swimming and other activities at the pool， at the beach and in the sun

Part of arenas exclusive beachwear collection (80% Polyamide， 20% Elastane) 商品カテゴリ 東潟ストア 水着 男性用 ラッシュガード スポーツ マリンスポーツ ラッシュガード トップス（メンズ）

JANコード/ISBNコード 3468336733851

商品コード YS0000045439178891