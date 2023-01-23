『Yoga Foam Roller - Foam Roller for Back Pilates Exercise Massager Set Fitne【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月17日 23時 35分に出品され03月17日 23時 35分に終了予定です。即決価格は8,036円に設定されています。現在853件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 商品名 Yoga Foam Roller - Foam Roller for Back Pilates Exercise Massager Set Fitness Column Equipment Gym Exercise Accessories Roller for Back Massage (Color : Blue) ブランド名 商品コメント Reduce soreness and make training more effective for recovery after various strength exercises.

Warm up and stretch the fascia before exercise.

Recovery after exercise relieves soreness.

Daily massage to say goodbye to muscular legs.

Yoga fitness training，Muscle relaxation and beautification curve. 商品カテゴリ 東潟ストア 健康・美容 フォームローラー スポーツ ヨガ、ピラティス その他ヨガ、ピラティス用品

JANコード/ISBNコード 9341471440027

商品コード YS0000045439036894