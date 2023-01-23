『[Amazon Essentials] フィッシャーマン セーター タートルネック ケーブルニット レディース ヘザーキャメル 4XL USフィット【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 07時 30分に出品され03月09日 07時 30分に終了予定です。即決価格は8,036円に設定されています。現在763件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 商品名 [Amazon Essentials] フィッシャーマン セーター タートルネック ケーブルニット レディース ヘザーキャメル 4XL USフィット ブランド名 Amazon Essentials 商品コメント フィットタイプが「JPフィット」の商品はUSスタイルの商品を日本用のフィットに合わせた日本サイズの商品となります。ご購入の際は日本サイズでサイズをお選びいただけます。フィットタイプが「USフィット」の商品のサイズは日本相当サイズを表示しており、商品自体のサイズラベルに表記のある海外サイズとは異なる場合がございます。サイズ表は「USフィット」の商品のみの情報を掲載しています。予めご了承ください。 br シンプルで着心地の良いタートルネックセーター。1枚でもブレザーやジャケットの下のレイヤーとしても最適。 br ケーブルニット。ネックライン、裾、袖はワイドリブ。 商品カテゴリ SAIKOHshop315 スポーツ スポーツ フィットネス、トレーニング ウエア ネックウォーマー

JANコード/ISBNコード 0194223273027

商品コード YS0000040436642201