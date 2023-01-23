『PATIKIL アジリティラダー 16段 8m/26フィート キャリーバッグ付き スピードトレーニング機器 サッカー フットボール フィットネス エク【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月04日 09時 34分に出品され03月04日 09時 34分に終了予定です。即決価格は8,036円に設定されています。現在325件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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|商品名
|PATIKIL アジリティラダー 16段 8m/26フィート キャリーバッグ付き スピードトレーニング機器 サッカー フットボール フィットネス エクササイズ用 ブラックイエロー
|ブランド名
|PATIKIL
|商品コメント
|段数 16、段の長さ 50cm / 19.69インチ、全長 8メートル / 26.25フィート / 8.75ヤード。 br 長所 軽量ナイロンとポリプロピレンプラスチック製で、高い耐摩耗性、耐熱性、高強度。 横線の距離は調節可能で、両端をつなげてより長いサイズにできます。 br 説明 トレーニングラダーは、サッカー、フットボール、バスケットボール、ホッケー、テニス、バレーボール、ボクシング、ランニングなどに最適です。 フットワークのスピードと脚の強度を向上させます。 br 用途 アジリティラダーはアジリティドリルに使用されます。クイックトレーニングの動きが柔軟性、バランス、コントロールを向上させ、運動中の体の正しい位置合わせと姿勢を維持するのに役立ちます。 br 注意 1週4日間のアジリティトレーニングトレーニング (ウォームアップルーチンの後) は、体を順応させ、筋肉の記憶力を発達させることをお勧めします。
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商品カテゴリ
商品コード
YS0000037038025969
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落札価格8036円
325 入札履歴
終了
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