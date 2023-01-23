『PATIKIL アジリティラダー 16段 8m/26フィート キャリーバッグ付き スピードトレーニング機器 サッカー フットボール フィットネス エク【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月04日 09時 34分に出品され03月04日 09時 34分に終了予定です。即決価格は8,036円に設定されています。現在325件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品説明 お取り寄せ商品につき、お客様への発送まで2-3週間を頂戴しております 商品名 PATIKIL アジリティラダー 16段 8m/26フィート キャリーバッグ付き スピードトレーニング機器 サッカー フットボール フィットネス エクササイズ用 ブラックイエロー ブランド名 PATIKIL 商品コメント 段数 16、段の長さ 50cm / 19.69インチ、全長 8メートル / 26.25フィート / 8.75ヤード。 br 長所 軽量ナイロンとポリプロピレンプラスチック製で、高い耐摩耗性、耐熱性、高強度。 横線の距離は調節可能で、両端をつなげてより長いサイズにできます。 br 説明 トレーニングラダーは、サッカー、フットボール、バスケットボール、ホッケー、テニス、バレーボール、ボクシング、ランニングなどに最適です。 フットワークのスピードと脚の強度を向上させます。 br 用途 アジリティラダーはアジリティドリルに使用されます。クイックトレーニングの動きが柔軟性、バランス、コントロールを向上させ、運動中の体の正しい位置合わせと姿勢を維持するのに役立ちます。 br 注意 1週4日間のアジリティトレーニングトレーニング (ウォームアップルーチンの後) は、体を順応させ、筋肉の記憶力を発達させることをお勧めします。 税関にて開封される可能性がございます 商品カテゴリ Pink Carat スポーツ スポーツ フィットネス、トレーニング その他トレーニング用品

商品コード YS0000037038025969