『Women Cinch Bottom Sweatpants High Waisted Drawstring Jogger Sweat Pants Ca【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 02時 52分に出品され03月30日 02時 52分に終了予定です。即決価格は8,036円に設定されています。現在268件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 海外からの輸入商品のため、お届けまでに2週間〜3週間程での納期となります。国内に到着、当社にて検品後に丁寧な発送を致します。混雑状況や通関によりに１か月程お時間を頂く場合もございます。 商品名 Women Cinch Bottom Sweatpants High Waisted Drawstring Jogger Sweat Pants Causal Workout Active Lounge Trousers (Apricot， L) ブランド名 商品コメント 新品、未使用ですが、海外からの物流のため、外箱にダメージがあることがございます。輸入関税のご請求はございませんのでご安心ください。 商品カテゴリ YSYSストア スポーツ、トレーニング スポーツ フィットネス、トレーニング ウエア その他フィットネスウエア

商品コード YS0000018330395932