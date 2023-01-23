『エボシールド トップス レディース ランニング EvoShield Womens E601 2-Button Placket Softball Pullover Royal【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 20時 17分に出品され03月11日 20時 17分に終了予定です。即決価格は8,036円に設定されています。現在701件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
レディーストップス参考サイズ
【2】 USサイズ:XS 身長:160 胸囲:80
【4】 USサイズ:S 身長:165 胸囲:84
【6】 USサイズ:M 身長:170 胸囲:88
【8】 USサイズ:L 身長:175 胸囲:92
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あくまで平均的なサイズ表ですので、「参考」としてご利用ください。
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落札価格8036円
701 入札履歴
終了
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