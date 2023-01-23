『トコ ベースアングルワールドカップ 0.5° ボードチューン 5560042【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月15日 00時 53分に出品され03月15日 00時 53分に終了予定です。即決価格は8,035円に設定されています。現在324件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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【商品概要】
ベースエッジビべリング加工用ファイルガイド
このガイドは0.5専用です
【商品説明】
説明
プロショップ&プロサービスマン仕様のベースエッジビべリング加工用ファイルガイドです。
このガイドは0.5専用です。
【商品詳細】
ブランド：トコ(TOKO)
商品名：トコ ベースアングルワールドカップ 0.5 ボードチューン 5560042
製造元：トコ(TOKO)
商品番号：5560042
商品内容：0.5 (5560042)
【当店からの連絡】
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324 入札履歴
終了
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