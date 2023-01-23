『トコ ベースアングルワールドカップ 0.5° ボードチューン 5560042【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月15日 00時 53分に出品され03月15日 00時 53分に終了予定です。即決価格は8,035円に設定されています。現在324件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【商品概要】

ベースエッジビべリング加工用ファイルガイド

このガイドは0.5専用です



【商品説明】

説明



プロショップ&プロサービスマン仕様のベースエッジビべリング加工用ファイルガイドです。

このガイドは0.5専用です。



【商品詳細】

ブランド：トコ(TOKO)

商品名：トコ ベースアングルワールドカップ 0.5 ボードチューン 5560042

製造元：トコ(TOKO)

商品番号：5560042

商品内容：0.5 (5560042)



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