『日本製紙クレシア アクティ 温めても使えるからだふきタオル 超大判・個包装(60×30cm) 20本×20(400本)【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月06日 05時 04分に出品され03月06日 05時 04分に終了予定です。即決価格は8,035円に設定されています。現在331件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 アクティ・楽ケアシリーズ 大人用温めて使えるからだふきタオル1枚でしっかり拭ける超大判タイプ電子レンジやタオルウォーマーで１枚ずづ温めて使用可能素肌と同じ弱酸性個包装で衛生的