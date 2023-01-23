『オリヒロ 機能性表示食品 賢人の珈琲 135g（4.5g×30本）x6個セット【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 15時 48分に出品され03月16日 15時 48分に終了予定です。即決価格は8,035円に設定されています。現在847件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
オリヒロ 機能性表示食品 賢人の珈琲 135g（4.5g×30本）x6個セット
【商品説明】
・オリヒロ 機能性表示食品 賢人の珈琲 135g（4.5g×30本）x6個セット
【サイズ】
高さ : 16.80 cm
横幅 : 21.90 cm
奥行 : 25.50 cm
重量 : 1.24 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8035円
847 入札履歴
終了
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