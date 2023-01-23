『日本ポリ鉢販売(Japan Porihachi Hanbai) ポリ鉢 ハードポットHP-150180鉢入 NI-127 モスグリーン 18【お歳暮】』はヤフオクでから03月16日 11時 58分に出品され03月16日 11時 58分に終了予定です。即決価格は8,035円に設定されています。現在236件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
日本ポリ鉢販売(Japan Porihachi Hanbai) ポリ鉢 ハードポットHP-150180鉢入 NI-127 モスグリーン 18
【商品説明】
・商品サイズ:外径13.8cm×高さ14cm
・容積:約1370CC
・素材:ポリプロピレン
・製造国:日本
【サイズ】
高さ : 43.00 cm
横幅 : 43.50 cm
奥行 : 56.50 cm
重量 : 17.00 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8035円
236 入札履歴
終了
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