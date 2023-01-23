『レフリック バックパック KNAPSACK OLIVE【2024年最新】 』はヤフオクでから03月06日 12時 09分に出品され03月06日 12時 09分に終了予定です。即決価格は8,035円に設定されています。現在936件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
レフリック バックパック KNAPSACK OLIVE
【商品説明】
・ストラップの種類: 調整可能
・タテ41cmxヨコ29cmxマチ16.5cm
・ポケットの数:4(外側2/内側2)
・留め具の種類: バックル
・表地: ポリエステル
・重量:370g
【サイズ】
高さ : 5.60 cm
横幅 : 36.80 cm
奥行 : 41.20 cm
重量 : 400.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8035円
936 入札履歴
終了
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