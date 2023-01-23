『タカショー(Takasho) 敷くだけ人工芝 グリーン 9枚セット 約W30×D30×H6cm【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 03時 28分に出品され03月17日 03時 28分に終了予定です。即決価格は8,035円に設定されています。現在266件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

タカショー(Takasho) 敷くだけ人工芝 グリーン 9枚セット 約W30×D30×H6cm



【商品説明】

・サイズ:約幅30cm×奥行30cm×高さ6cm

・材質:ポリエチレン・ポリプロピレン

・構造:完成品

・生産国:中国

・重量:約0.5kg



【サイズ】

高さ : 29.00 cm

横幅 : 33.00 cm

奥行 : 33.00 cm

重量 : 3.60 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ 花、ガーデニング

人工芝 タグ タカショー(Takasho)

敷くだけ人工芝

グリーン

9枚セット

約W30×D30×H6cm