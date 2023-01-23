『タカショー(Takasho) 敷くだけ人工芝 グリーン 9枚セット 約W30×D30×H6cm【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 03時 28分に出品され03月17日 03時 28分に終了予定です。即決価格は8,035円に設定されています。現在266件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
タカショー(Takasho) 敷くだけ人工芝 グリーン 9枚セット 約W30×D30×H6cm
【商品説明】
・サイズ:約幅30cm×奥行30cm×高さ6cm
・材質:ポリエチレン・ポリプロピレン
・構造:完成品
・生産国:中国
・重量:約0.5kg
【サイズ】
高さ : 29.00 cm
横幅 : 33.00 cm
奥行 : 33.00 cm
重量 : 3.60 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8035円
266 入札履歴
終了
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