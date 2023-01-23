『グッド・グッズ 30W 3000LM 電球色 投光器 フラッドライト 投光器 IP66防水 屋外照明 作業灯 100V対応 ledライト 高【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月19日 07時 42分に出品され04月19日 07時 42分に終了予定です。即決価格は8,035円に設定されています。現在85件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
グッド・グッズ 30W 3000LM 電球色 投光器 フラッドライト 投光器 IP66防水 屋外照明 作業灯 100V対応 ledライト 高
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 14.80 cm
横幅 : 21.60 cm
奥行 : 26.80 cm
重量 : 2.14 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8035円
85 入札履歴
終了
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