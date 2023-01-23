『ベビーホッパー(BABYHOPPER) 抱っこひも 防寒 カバー 軽量 エルゴ ウインターマルチプルカバー/ブラック はっ水 ベビーカーでも【お歳暮】』はヤフオクでから03月13日 06時 50分に出品され03月13日 06時 50分に終了予定です。即決価格は8,035円に設定されています。現在305件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ベビーホッパー(BABYHOPPER) 抱っこひも 防寒 カバー 軽量 エルゴ ウインターマルチプルカバー/ブラック はっ水 ベビーカーでも



【商品説明】

・[対象] 0ヶ月 ~

・[本体サイズ] W74×H90

・[製造国] 中華人民共和国

・軽くて暖かい高機能ウインターカバー。



【サイズ】

高さ : 15.90 cm

横幅 : 18.40 cm

奥行 : 27.90 cm

重量 : 580.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ベビー、キッズ、マタニティ

抱っこ紐、おんぶ紐 タグ ベビーホッパー(BABYHOPPER)

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