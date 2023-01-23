『Pomppa(ポムッパ) ユンパ ポムッパ ミント 28【お歳暮】』はヤフオクでから03月31日 08時 29分に出品され03月31日 08時 29分に終了予定です。即決価格は8,034円に設定されています。現在683件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

Pomppa(ポムッパ) ユンパ ポムッパ ミント 28



【商品説明】

・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :18×40×1cm

・本体重量:0.06kg



【サイズ】

高さ : 3.00 cm

横幅 : 20.00 cm

奥行 : 26.00 cm

重量 : 1.00 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。