『Kenko 双眼鏡 New Mirage 7×50 ポロプリズム式 7倍 50口径 星空観測 バードウォッチング 103168 ブラック【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 22時 42分に出品され03月13日 22時 42分に終了予定です。即決価格は8,034円に設定されています。現在640件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Kenko 双眼鏡 New Mirage 7×50 ポロプリズム式 7倍 50口径 星空観測 バードウォッチング 103168 ブラック



【商品説明】

・ケース、ストラップ付属

・コンパクトタイプでは味わえない、明るく見やすい50mmの大口径レンズモデル

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：

・大型ピントリングでらくらく操作

・天体観測、コンサート、昼間のバードウォッチングなどマルチに活躍

・明るく鮮明に見える大口径シリーズ。入門機としておすすめのトラディショナル・デザイン双眼鏡シリーズ



【サイズ】

高さ : 8.50 cm

横幅 : 20.40 cm

奥行 : 21.00 cm

重量 : 1.06 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。