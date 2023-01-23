『NASHICA 双眼鏡 OPTICAI 10-40×21 ZOOM ポロプリズム式 メタリックグレー 501769【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 09時 50分に出品され03月17日 09時 50分に終了予定です。即決価格は8,034円に設定されています。現在221件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

NASHICA 双眼鏡 OPTICAI 10-40×21 ZOOM ポロプリズム式 メタリックグレー 501769



【商品説明】

・1000m先の視界:53-20.9m、コーティング:マルチコーティング、プリズム:BK-7、

・セット内容:ソフトケース・ストラップ

・ボディー材質:一部メタリック塗装、ボディーカラー:メタリックグレー

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：

・倍率:10-40倍、対物レンズ口径:21mm、射出瞳径:1.7-0.42mm、

・明るさ:2.89-0.17、実視界:3.0-1.2、近距離:3m

・本体サイズ:91×107×44mm、重量:203g

・生産国:中国



【サイズ】

高さ : 6.60 cm

横幅 : 11.60 cm

奥行 : 13.30 cm

重量 : 310.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。