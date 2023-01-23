JVCケンウッド Victor ワイヤレスイヤホン nearphones 耳をふさがない ながら聴き テレワーク 耳掛け イヤーフック 最大【新年の贈り物】

商品情報

【商品名】

JVCケンウッド Victor ワイヤレスイヤホン nearphones 耳をふさがない ながら聴き テレワーク 耳掛け イヤーフック 最大



【商品説明】

・【指向性コントロールにより音漏れを軽減】指向性を適切にコントロールした設計により、音漏れを低減。人間の耳が音漏れとして認識しやすい周波数帯域に音圧のピークがこないように、内部構造およびスピーカー開口部の個数や形状を試行錯誤し、“高い音質”と“低い音漏れ”両方に対して最適な構造を採用。

・【耳へのストレスが少ないイヤーフックデザイン】装着時の支えとなる耳掛け部の自然な耳当たりを追求し、イヤーフック部に硬さと柔らかさを備えた素材を採用することで長時間の装着を可能としました。

・【耳をふさがない新しいリスニングスタイル】従来のイヤーピースを耳に入れるスタイルではなく、耳にイヤーフックをかけるだけのスタイル



【サイズ】

高さ : 4.80 cm

横幅 : 9.10 cm

奥行 : 17.70 cm

重量 : 170.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。