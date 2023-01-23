『日本アンテナ 屋内用衛星アンテナ切換器 SW50【2024年最新】 』はヤフオクでから03月22日 14時 30分に出品され03月22日 14時 30分に終了予定です。即決価格は8,033円に設定されています。現在9件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

日本アンテナ 屋内用衛星アンテナ切換器 SW50



【商品説明】

・スカパー!プレミアムサービス(JCSAT-4)とスカパー!プレミアムサービス(JCSAT-3)が別々に配線されているときに使用します。

・スカパー!プレミアムサービス用チューナーより送られる衛星切換信号に対応していますので、チューナーリモコンでのサービス切換(衛星切換)が可能です。

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：



【サイズ】

高さ : 2.60 cm

横幅 : 6.40 cm

奥行 : 7.80 cm

重量 : 100.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。