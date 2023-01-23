『日本アンテナ 屋内用衛星アンテナ切換器 SW50【2024年最新】 』はヤフオクでから03月22日 14時 30分に出品され03月22日 14時 30分に終了予定です。即決価格は8,033円に設定されています。現在9件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
日本アンテナ 屋内用衛星アンテナ切換器 SW50
【商品説明】
・スカパー!プレミアムサービス(JCSAT-4)とスカパー!プレミアムサービス(JCSAT-3)が別々に配線されているときに使用します。
・スカパー!プレミアムサービス用チューナーより送られる衛星切換信号に対応していますので、チューナーリモコンでのサービス切換(衛星切換)が可能です。
・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：
【サイズ】
高さ : 2.60 cm
横幅 : 6.40 cm
奥行 : 7.80 cm
重量 : 100.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8033円
9 入札履歴
終了
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