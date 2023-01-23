『蟲師 続章 其ノ三（Ｂｌｕ−ｒａｙ Ｄｉｓｃ）【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 05時 09分に出品され03月19日 05時 09分に終了予定です。即決価格は8,033円に設定されています。現在996件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【Blu-ray】／発売日：2014/12/17／ANZX-3565／／［キャスト］中野裕斗／土井美加／松下哲／きっかわ佳代／竹本和正／辻良江／三上哲／小林愛／京田尚子／沢城みゆき／蒲生彩華／西田光貴／北川米彦／チョー［スタッフ］原作：漆原友紀／監督：長濱博史／キャラクターデザイン：馬越嘉彦／総作画監督、作画監督：馬越嘉彦／美術監督：脇威志／テクニカルアドバイザー：大山佳久／撮影監督：中村雄太／編集：松村正宏／音楽：増田俊郎／音響監督：たなかかずや／撮影：アッセフィノーファブリック／制作：アニメーションスタジオ・アートランド／演出：下司泰弘／作画監督：西位輝実／絵コンテ：長濱博史／作画監督：安彦英二／＜収録内容＞(1)潮わく谷(2)冬の底(3)棘のみち