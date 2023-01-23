『フジファブリック／ＦＡＢ ＬＩＶＥ〜Ｓｐｅｃｉａｌ Ｌｉｍｉｔｅｄ Ｅｄｉｔｉｏｎ〜（Ｂｌｕ−ｒａｙ Ｄｉｓｃ）【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月26日 07時 16分に出品され03月26日 07時 16分に終了予定です。即決価格は8,033円に設定されています。現在880件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【Blu-ray】フジファブリック(フジフアブリツク)／発売日：2013/04/17／AIXL-22／／フジファブリック／＜収録内容＞(1)Ｏｐｅｎｉｎｇ： ｃｏｓｍｏｓ(2)ＳＴＡＲ(3)徒然モノクローム(4)Ｓｐｌａｓｈ！！(5)モノノケハカランダ(6)Ｂ．Ｏ．Ｉ．Ｐ．(7)記念写真(8)自分勝手エモーション(9)ＪＯＹ(10)蒼い鳥(11)Ｌｉｇｈｔ Ｆｌｉｇｈｔ(12)理想型(13)星降る夜になったら(14)銀河(15)流線形(16)Ｓｕｒｆｅｒ Ｋｉｎｇ(17)夜明けのＢＥＡＴ(18)Ｓｍａｌｌ Ｗｏｒｌｄ(19)Ｓｕｇａｒ！！(20)Ｅｎｄｉｎｇ