『ジョージネルソン シルバーナンバークロック GN41167【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月10日 07時 09分に出品され03月10日 07時 09分に終了予定です。即決価格は8,033円に設定されています。現在352件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ジョージネルソン シルバーナンバークロック GN41167



【商品説明】

・使用電池:単3乾電池×1本使用(付属)



【サイズ】

高さ : 6.20 cm

横幅 : 41.40 cm

奥行 : 43.60 cm

重量 : 600.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。