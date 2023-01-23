『STOKKE ストッケ ジェットキッズ クルーバックパック 単品【お歳暮】』はヤフオクでから04月19日 14時 03分に出品され04月19日 14時 03分に終了予定です。即決価格は8,033円に設定されています。現在179件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

STOKKE ストッケ ジェットキッズ クルーバックパック 単品



【商品説明】

・2～7 歳のお子さま向け、サイズ拡大可能なバックパック

・サイズを拡大してあらゆるお出かけに対応

・外寸：幅22x奥12x高さ26cm／重量：0.38kg／容量：6L（拡大時8L）

・暗いところでもお子さまの存在がわかるリフレクター

・簡単に拭き取って汚れを落とせる、高品質の撥水性ファブリック

・調節可能なパッド入りショルダーストラップ & チェストストラップで快適に

・軽量 & 通園、通学、旅行に便利



【サイズ】

高さ : 15.20 cm

横幅 : 27.00 cm

奥行 : 34.60 cm

重量 : 550.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。