『フレコンバッグ 1トン用丸型（UVカット、反転ベルト付き）10枚入り 1100×1100【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月14日 16時 35分に出品され04月14日 16時 35分に終了予定です。即決価格は8,033円に設定されています。現在382件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 反転ベルト付きのコンテナバックです。解体工事、土木工事、河川工事、災害、産廃、原料の運搬、ごみ袋等に使用できます。