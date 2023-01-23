『キジマ(Kijima) リアショートウインカーステー 04Y-スポーツスター ブラック HD-01978【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 15時 45分に出品され03月08日 15時 45分に終了予定です。即決価格は8,033円に設定されています。現在708件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
キジマ(Kijima) リアショートウインカーステー 04Y-スポーツスター ブラック HD-01978
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 3.60 cm
横幅 : 12.40 cm
奥行 : 19.30 cm
重量 : 220.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8033円
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終了
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