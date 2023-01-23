『キジマ(Kijima) リアショートウインカーステー 04Y-スポーツスター ブラック HD-01978【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 15時 45分に出品され03月08日 15時 45分に終了予定です。即決価格は8,033円に設定されています。現在708件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

キジマ(Kijima) リアショートウインカーステー 04Y-スポーツスター ブラック HD-01978



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 3.60 cm

横幅 : 12.40 cm

奥行 : 19.30 cm

重量 : 220.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ 車、バイク、自転車

バイク

外装パーツ タグ キジマ(Kijima)

リアショートウインカーステー

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ブラック

HD-01978