ヴォルコム レディース ボードショーツ (4WAYストレッチ) O0812103 / SIMPLY SOLID 5 海 かわいい BLK_【2025 カレンダーの人気アイテム】

商品情報

【商品名】

ヴォルコム レディース ボードショーツ (4WAYストレッチ) O0812103 / SIMPLY SOLID 5" 海 かわいい BLK_



【商品説明】

・SIZE:0 ウエスト:74cm 股上:18cm わたり幅:29cm 股下:12.5cm 裾幅:25.5cm

・SIZE:1 ウエスト:75cm 股上:19cm わたり幅:29.5cm 股下:12.5cm 裾幅:25.5cm

・SIZE:3 ウエスト:78cm 股上:19cm わたり幅:30cm 股下:12.5cm 裾幅:26cm

・メイン素材: ポリエステル55%，リサイクルポリエステル37%，ポリウレタン8%

・素材構成: ポリエステル55%，リサイクルポリエステル37%，ポリウレタン8%



【サイズ】

高さ : 5.21 cm

横幅 : 18.01 cm

奥行 : 21.79 cm

重量 : 120.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。