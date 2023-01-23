『ヴォルコム レディース ボードショーツ (4WAYストレッチ) O0812103 / SIMPLY SOLID 5 海 かわいい BLK_【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 06時 55分に出品され03月07日 06時 55分に終了予定です。即決価格は8,033円に設定されています。現在473件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ヴォルコム レディース ボードショーツ (4WAYストレッチ) O0812103 / SIMPLY SOLID 5" 海 かわいい BLK_
【商品説明】
・SIZE:0 ウエスト:74cm 股上:18cm わたり幅:29cm 股下:12.5cm 裾幅:25.5cm
・SIZE:1 ウエスト:75cm 股上:19cm わたり幅:29.5cm 股下:12.5cm 裾幅:25.5cm
・SIZE:3 ウエスト:78cm 股上:19cm わたり幅:30cm 股下:12.5cm 裾幅:26cm
・メイン素材: ポリエステル55%，リサイクルポリエステル37%，ポリウレタン8%
・素材構成: ポリエステル55%，リサイクルポリエステル37%，ポリウレタン8%
【サイズ】
高さ : 5.21 cm
横幅 : 18.01 cm
奥行 : 21.79 cm
重量 : 120.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8033円
473 入札履歴
終了
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