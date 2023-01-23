『Buffalo Tugz 12 Inch Water Buffalo Horn and Rope Chew Toy and Tug Toy 並行輸入品【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 06時 58分に出品され03月08日 06時 58分に終了予定です。即決価格は8,032円に設定されています。現在205件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品名Buffalo Tugz 12 Inch Water Buffalo Horn and Rope Chew Toy and Tug Toyブランド：Buffalo Tugz商品サイズ：高さ：4.4 cm横幅：8.6 cm奥行：30.2 cm 商品番号：色：素材：Cotton