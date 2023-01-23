『グリーン タブレット 4GB RAM 64GB ROM タブレット 100-240V HD 8000mAh バッテリー 13MP ビデオ ゲ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 23時 52分に出品され03月10日 23時 52分に終了予定です。即決価格は8,032円に設定されています。現在645件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

グリーン タブレット 4GB RAM 64GB ROM タブレット 100-240V HD 8000mAh バッテリー 13MP ビデオ ゲーム (USプラグ)



【商品説明】

・13MP カメラ: このタブレット PC には、懐中電灯付きの 8MP フロント カメラと 13MP リア カメラが装備されています。また、/5G Wi-Fi に対応しています。読書、撮影、ビデオ鑑賞、音楽などのニーズにお応えします。

・8000mAh バッテリー: この 64GB タブレットには、8000mAh 充電式バッテリーと Type C 充電ポートが装備されています。最大 6 ～ 10 時間の仕事、勉強、執筆、絵画、学習、遊びをサポートします。

・【デュアルSIMデュアルスタンバイ】この5G WiFiタブレットはカードスロットが3つあ



【サイズ】

高さ : 7.00 cm

横幅 : 20.00 cm

奥行 : 29.00 cm

重量 : 850.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。