『GLIDiC TW-5200 (ワイヤレスイヤホン)Hybrid ANC マルチポイント機能 通話用ノイズリダクション 外音取り込み機能 急【お歳暮】』はヤフオクでから03月09日 06時 19分に出品され03月09日 06時 19分に終了予定です。即決価格は8,032円に設定されています。現在446件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

GLIDiC TW-5200 (ワイヤレスイヤホン)Hybrid ANC マルチポイント機能 通話用ノイズリダクション 外音取り込み機能 急



【商品説明】

・Bass Sound Mode（低音重視モード）

・Hybrid ANC搭載

・ノイズリダクション機能

・マルチポイント機能

・電池の種類：Earbuds側はリチウムイオン、ケース側はリチウムポリマー



【サイズ】

高さ : 5.20 cm

横幅 : 9.20 cm

奥行 : 18.70 cm

重量 : 140.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。



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