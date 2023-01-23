『ペットエステ 扶養泥 3kg【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月22日 13時 12分に出品され04月22日 13時 12分に終了予定です。即決価格は8,031円に設定されています。現在876件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ペットエステ 扶養泥 3kg



【商品説明】

・原産国:日本

・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :25×8×35cm

・本体重量:3080g



【サイズ】

高さ : 8.40 cm

横幅 : 25.00 cm

奥行 : 27.50 cm

重量 : 3.06 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。