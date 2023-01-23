『【SALE】【取り寄せ商品】【パデルシューズ】バボラ「JET PREMURA MEN（ジェットプレムラメン）」[Babolat] （30F20752）【コストコ お買い得】』はヤフオクでから05月02日 07時 41分に出品され05月02日 07時 41分に終了予定です。即決価格は8,031円に設定されています。現在144件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|メーカー
|バボラ
|品名
|ジェット プレムラ メン
30F20752
|サイズ
|25.5〜29.0cm
|対象性別
|メンズ
|カラー
|サルファースプリング×ブルー(7015)
|発売日
|2020年11月
|商品説明
|多くのトップ選手が愛用。俊敏性を究めたパデル専用シューズ。
商品カテゴリ
商品コード
JETPREMURAM
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落札価格8031円
144 入札履歴
終了
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