『アークライト アーカムホラー第3版 完全日本語版 (1-6人用 120-180分 14才以上向け) ボードゲーム【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月04日 17時 07分に出品され04月04日 17時 07分に終了予定です。即決価格は8,030円に設定されています。現在660件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
アークライト アーカムホラー第3版 完全日本語版 (1-6人用 120-180分 14才以上向け) ボードゲーム
【商品説明】
・カードサイズ :小41mm×64mm、大58mm×89mm
・プレイ人数 :1~6人
・プレイ時間 :120~180分
・対象年齢 :14才以上
・本体サイズ :295×295×70mm
【サイズ】
高さ : 7.30 cm
横幅 : 29.70 cm
奥行 : 30.00 cm
重量 : 1.97 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8030円
660 入札履歴
終了
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