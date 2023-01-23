『アークライト アーカムホラー第3版 完全日本語版 (1-6人用 120-180分 14才以上向け) ボードゲーム【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月04日 17時 07分に出品され04月04日 17時 07分に終了予定です。即決価格は8,030円に設定されています。現在660件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

アークライト アーカムホラー第3版 完全日本語版 (1-6人用 120-180分 14才以上向け) ボードゲーム



【商品説明】

・カードサイズ :小41mm×64mm、大58mm×89mm

・プレイ人数 :1~6人

・プレイ時間 :120~180分

・対象年齢 :14才以上

・本体サイズ :295×295×70mm



【サイズ】

高さ : 7.30 cm

横幅 : 29.70 cm

奥行 : 30.00 cm

重量 : 1.97 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。