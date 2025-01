シスレー エクスフォリアン ムサン プール コール 200ml (ボディスクラブ) 【クリスマス配送...【2025カレンダーの人気アイテム】

商品情報

ブランド:シスレー sisley

商品名:エクスフォリアン ムサン プール コール Energizing Foaming Exfoliant for the Body (with Essential Oils of Lavender and Rosemary)

規格:200ml (6.7fl.oz)

カテゴリ:ボディスクラブ



==商品特性==

スキンケアのお悩み:角質ケア

ボディケアのお悩み:角質ケア 汗 におい

肌質タイプ:オールスキン



非常に細かな粒子入りのリキッド状ゴマージュ。お肌を刺激することなく、おだやかに角質を取り除き、なめらかな肌に。



【使用方法】

適量を湿らせた肌につけ、やさしくマッサージします。皮膚の厚い部分(ひじ、ひざ、かかと)は特に念入りに行ってください。その後、しっかり洗い流します。 週1〜2回、または必要に応じてご使用ください。



【シスレーについて】

植物美容学と最先端テクノロジーを融合したフランスの最高級化粧品

化粧品の開発と製造を三代にわたり作り上げてきたシスレー。ま...