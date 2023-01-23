『9th YEAR BIRTHDAY LIVE DAY1 ALL MEMBERS (Blu-ray)(未使用の新古品)【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月25日 05時 19分に出品され03月25日 05時 19分に終了予定です。即決価格は8,030円に設定されています。現在522件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
(未使用の新古品)
9th YEAR BIRTHDAY LIVE DAY1 ALL MEMBERS (Blu-ray)
【メーカー名】
SACRA MUSIC
【メーカー型番】
【ブランド名】
SACRA MUSIC
【商品説明】
9th YEAR BIRTHDAY LIVE DAY1 ALL MEMBERS (Blu-ray)
内容紹介
DAY1(ALL MEMBERS)
乃木坂46 9回目のバースデーライブを完全収録！
2021年2月23日。3月28日、29日。5月8日、9日に幕張メッセイベントホールで開催されたデビュー9周年のライブ『9th YEAR BIRTHDAY LIVE』5日分の模様を収録のほか、ライブの裏側を追った『Behind the scenes of 9th YEAR BIRTHDAY LIVE』、2月22日に開催された前夜祭のライブパフォーマンスを収録。
内容（「Oricon」データベースより）
2021年2月より幕張メッセイベントホールで開催されたデビュー9周年ライブ「9th YEAR BIRTHDAY LIVE」から、2月23日のDA
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落札価格8030円
522 入札履歴
終了
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