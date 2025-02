9th YEAR BIRTHDAY LIVE DAY1 ALL MEMBERS (Blu-ray)(未使用の新古品)【コストコ お買い得】

商品情報

(未使用の新古品)

9th YEAR BIRTHDAY LIVE DAY1 ALL MEMBERS (Blu-ray)



【メーカー名】

SACRA MUSIC



【メーカー型番】





【ブランド名】

SACRA MUSIC



【商品説明】

9th YEAR BIRTHDAY LIVE DAY1 ALL MEMBERS (Blu-ray)

内容紹介



DAY1(ALL MEMBERS)



乃木坂46 9回目のバースデーライブを完全収録!



2021年2月23日。3月28日、29日。5月8日、9日に幕張メッセイベントホールで開催されたデビュー9周年のライブ『9th YEAR BIRTHDAY LIVE』5日分の模様を収録のほか、ライブの裏側を追った『Behind the scenes of 9th YEAR BIRTHDAY LIVE』、2月22日に開催された前夜祭のライブパフォーマンスを収録。





