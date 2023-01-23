『キャプテンスタッグ フラッグ ステンレスV型バーベキューコンロ M-6490【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 06時 09分に出品され03月31日 06時 09分に終了予定です。即決価格は8,030円に設定されています。現在27件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
キャプテンスタッグ フラッグ ステンレスV型バーベキューコンロ M-6490
【商品説明】
・サイズ:(約)組立サイズ/510×360×550・750mm、収納サイズ/510×310×120mm
・付属品:本体(1)、アミ(1)、鉄板焼器(1)、目皿(1)、サイドパネル(2)、鉄板受け金具(2)、脚(2本つなぎ)(4)、キャップ(4)
・材料:本体・サイドパネル/ステンレス鋼、目皿/鉄(メラミン樹脂塗装)、鉄板焼器/鉄(1.2mm厚、シリコン樹脂塗装)、アミ・脚・脚受け・鉄板受け金具/鉄(クロムメッキ)
・重量:(約)6kg
【サイズ】
高さ : 13.20 cm
横幅 : 32.60 cm
奥行 : 52.40 cm
重量 : 6.40 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8030円
27 入札履歴
終了
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