『イスカ(ISUKA) 寝袋 ウルトラライト グリーン [最低使用温度10度]【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 23時 47分に出品され03月31日 23時 47分に終了予定です。即決価格は8,030円に設定されています。現在329件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 生地 : 表ナイロン100%、裏ポリエステル100%

中綿量 : 160g

サイズ : 肩幅80×全長202cm

収納サイズ : 直径12.5×27cm

重量 : 630g

カラー : グリーン

対応温度 : 10

構造 : シングル構造 、ゆったりした足元、YKKコイルジッパー