『HARTMAN & ROSE(ハートマン アンド ローズ) 犬用 革 リード リージェンシー ボルドー 長さ120cm 海外直輸入【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月16日 11時 58分に出品され04月16日 11時 58分に終了予定です。即決価格は8,030円に設定されています。現在416件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
HARTMAN & ROSE(ハートマン アンド ローズ) 犬用 革 リード リージェンシー ボルドー 長さ120cm 海外直輸入
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 5.00 cm
横幅 : 20.00 cm
奥行 : 30.00 cm
重量 : 1.00 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8030円
416 入札履歴
終了
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