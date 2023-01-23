『松山千春コレクション 「思い出」【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月03日 06時 19分に出品され04月03日 06時 19分に終了予定です。即決価格は8,030円に設定されています。現在359件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
（中古品）松山千春コレクション 「思い出」
コロムビアミュージックエンタテインメント: 商品のブランド
【商品説明】
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