『BLANKEY JET CITY 1997-2000【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 05時 26分に出品され03月04日 05時 26分に終了予定です。即決価格は8,030円に設定されています。現在662件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 メディア掲載レビューほか3ピース・ロック・バンド、BLANKEY JET CITYの解散記念ベスト・アルバム。東芝EMIとの合同企画盤。 (C)RS