『サイズオーダー対応可能 (700×100mm) 四角形 ミラー 厚み5mm 10サイズから選べる / 貼付け鏡 四角形鏡 玄関鏡 枠無し鏡【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月29日 10時 17分に出品され03月29日 10時 17分に終了予定です。即決価格は8,029円に設定されています。現在954件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

サイズオーダー対応可能 (700×100mm) 四角形 ミラー 厚み5mm 10サイズから選べる / 貼付け鏡 四角形鏡 玄関鏡 枠無し鏡



【商品説明】

・【オーダーサイズ対応】 寸法内でご希望のサイズサイズオーダー対応可能 (四角形）で製作します。サイズオーダー対応可能 (１商品からの指定サイズは１枚限りです。）

・【サイズの指定方法】 ご注文手続きの際のギフトメッセージ設定にてご希望サイズを１ミリ単位で記入ください。サイズオーダー対応可能 (ご記入のない場合は規定のサイズで出荷致します。）

・切断面は綺麗な磨き加工となっており、4つ角は1～2mmほどツブシてあります

・素材：ガラスミラー 厚み：5mm 重量：0.88kg



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。