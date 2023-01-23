『サイズオーダー対応可能 (700×100mm) 四角形 ミラー 厚み5mm 10サイズから選べる / 貼付け鏡 四角形鏡 玄関鏡 枠無し鏡【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月29日 10時 17分に出品され03月29日 10時 17分に終了予定です。即決価格は8,029円に設定されています。現在954件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
サイズオーダー対応可能 (700×100mm) 四角形 ミラー 厚み5mm 10サイズから選べる / 貼付け鏡 四角形鏡 玄関鏡 枠無し鏡
【商品説明】
・【オーダーサイズ対応】 寸法内でご希望のサイズサイズオーダー対応可能 (四角形）で製作します。サイズオーダー対応可能 (１商品からの指定サイズは１枚限りです。）
・【サイズの指定方法】 ご注文手続きの際のギフトメッセージ設定にてご希望サイズを１ミリ単位で記入ください。サイズオーダー対応可能 (ご記入のない場合は規定のサイズで出荷致します。）
・切断面は綺麗な磨き加工となっており、4つ角は1～2mmほどツブシてあります
・素材：ガラスミラー 厚み：5mm 重量：0.88kg
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8029円
954 入札履歴
終了
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